В МВД подтвердили предъявление обвинений братьям Магомедовым

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате предъявлены руководителю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Следственным департаментом МВД России Магомедову Зиявудину предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК (мошенничество), частью 4 статьи 160 УК (присвоение или растрата), частью 1 статьи 210 УК (организация преступного сообщества). Магомедову Магомеду предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК, части 4 статьи 160 УК, части 1 статьи 210 УК, части 2 статьи 222 УК (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)», — сказала Волк.

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Также МВД предъявило обвинение в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества главе компании «Интэкс» Артуру Максидову.

Ранее сообщалось, что братьев Магомедовых обвинили в хищении бюджетных средств.