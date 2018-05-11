Реальный эффективный курс рубля снизился на 5,5%

Реальный эффективный курс рубля, по предварительной оценке, в период с января по апрель текущего года снизился на 5,5%, в апреле — на 4,8%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Как стало известно, реальный курс рубля к доллару в апреле снизился на 5,5% по сравнению с мартом, к евро — на 5,2%.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 66,27 коп., до 73,51 руб., курс доллара уменьшился на 78,75 руб., до 61,73 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 73,13 коп., составив 67,03 руб.

На открытии торгов на Московской бирже рубль торгуется разнонаправленно.

В частности, на 10.00 мск курс доллара вырос на 11 коп. и составил 61,82 руб.

Курс евро упал на 3 коп., до 73,5 руб.