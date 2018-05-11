Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,4% и составил 2322 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,3%, до 1183 пункта

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 86,37 коп., до 74,17 руб., курс доллара уменьшился на 48,37 руб., до 62,52 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, уменьшилась по сравнению с показателем с 9 мая на 65,47 коп., составив 67,76 руб.

Стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,3%, до $77,21 за баррель.