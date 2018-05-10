Главе Центра стратегических разработок (ЦСР), бывшему министру финансов Алексею Кудрину предложили возглавить Счетную палату. Об этом пишут «Ведомости».

Газета пишет, что о подобном предложении рассказали два человека, близких к руководству Госдумы, и подтвердил бывший федеральный чиновник. После этого информацию подтвердил и глава ЦСР.

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«Да, мне поступило предложение от «Единой России» выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций», — сказал Кудрин.

Источник издания, близкий к думскому руководству, объяснил, что выбор пал на Кудрина, поскольку он «тяжеловес и профессионал, а его критичный взгляд поможет работе». По его словам, экс-министр пообещал принять решение к 14 мая.

Пост главы Счетной палаты стал вакантным после того, как нынешний ее руководитель Татьяна Голикова была выдвинута премьером Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера по социальной политике.

Ранее СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин обдумывает назначение Кудрина на «высокий пост».