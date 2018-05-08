Медведев ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

Исполняющий обязанности председателя правительства России Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что решение о повышении пенсионного возраста надо принимать аккуратно и взвешенно. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Решение принимать необходимо, но конечно, принимать аккуратно, взвешенно. Принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде», — сказал Медведев.

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Он также подчеркнул, что нельзя разбалансировать пенсионную систему.

«Нельзя разбалансировать пенсионную систему. На систему все сильнее влияют демографические изменения, и будущее правительство должно обязательно все это учитывать. Система наша неидеальна, она требует совершенствования», — отметил Медведев.

Ранее Медведев сообщил, что правительство уже стоит «на пороге» начала обсуждения вопроса о повышении пенсионного возраста.