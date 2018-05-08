Медведев не ожидает повышения НДФЛ до 15%

Кандидат на пост премьер-министра России Дмитрий Медведев на встрече с фракцией «Справедливая Россия» в Госдуме заявил, что инициатива о повышении НДФЛ в России до 15%, скорее всего, не будет реализована. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого зампреда фракции Михаила Емельянова.

«Он (Медведев) высказал не очень оптимистическое мнение по поводу повышения НДФЛ в России с 13 до 15%. Он сказал, что не факт, что это будет реализовано», — сказал Емельянов.

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Она также добавил, что Медведев, комментируя «не впечатляющий» рост российской экономики, связал это с антироссийскими санкциями.

Ранее сообщалось, что Медведев не исключил введение в России элементов прогрессивного НДФЛ.