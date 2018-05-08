Число безработных в России снизилось на 0,2% за неделю

Численность безработных граждан в России с 25 апреля по 2 мая снизилась на 0,2% и составляет 758,3 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Курганской, Вологодской областях, Еврейской автономной области, республиках Татарстан, Бурятия, Дагестан, Тыва, Карачаево-Черкесской Республике, Красноярском и Пермском краях.

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Повышение уровня безработицы произошло в Севастополе, республиках Адыгея, Калмыкия, Алтай, Чукотском, Ненецком автономных округах, Ставропольском крае, Белгородской, Липецкой, Кировской областях.

На 2 мая суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 108 959 человек.