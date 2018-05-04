Источник: в Госдуме готовятся к встрече с Медведевым как с кандидатом в премьер-министры

Фракции в Госдуме готовятся к встрече с Дмитрием Медведевым как кандидатурой на пост премьер-министра России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в парламенте.

«Фракции готовятся ко встрече именно с кандидатурой Медведева», — заявил источник.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил ранее о том, что парламентские фракции в Госдуме проведут консультации с кандидатом в премьер-министры до рассмотрения его кандидатуры на пленарном заседании.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате внесения в Госдуму кандидатуры на пост премьер-министра. По его словам, глава государства Владимир Путин после инаугурации 7 мая вправе в любое время внести в Госдуму кандидатуру на пост премьера.