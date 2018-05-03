Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в текущем году до 1,7%. Об этом сообщается в прогнозе ЕК.

Также был улучшен прогноз по росту российской экономики в 2019 году — до 1,6% с 1,5%.

«Влияние более высоких цен на нефть, перезапускающее всю экономику, вероятно, в дальнейшем поддержит внутренний спрос и, как следствие, ВВП вырастет на 1,7% в 2018 году», — заявили в ЕК.

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Как стало известно, рост незначительно замедлится в следующем году, что отражает снижение производительности и затяжные эффекты санкций.

Основным риском для экономики России ЕК назвал неопределенность вокруг геополитической ситуации.

Ранее сообщалось, что Банк России понизил оценку темпа роста ВВП России.