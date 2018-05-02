Курс доллара превысил 64 рубля впервые с 11 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 18:14 курс доллара поднимался до 64,14 рубля.

Курс евро увеличивался до 76,78 рубля.

Ранее сообщалось, что к майским праздникам курс доллара может подняться до 63 руб., а евро — до 78 руб., полагают аналитики, опрошенные «Газетой.Ru». Несмотря на позитивные новости от Минфина США и растущую нефть, инвесторы высоко оценивают риски российского рынка и будут стараться сократить длинные позиции перед выходными. Глава ЦСР Алексей Кудрин предупреждает, что курс в ближайшие два-три месяца вряд ли вернется к прежним 58 руб. за доллар.