Cудовые компании предупредили о рисках пиратских захватов на Украине

Министерство иностранных дел России предупредило судовые компании о риске пиратских захватов на Украине. Об этом говорится в сообщении МИДа.

«В последнее время участились случаи незаконного задержания украинскими властями российских судов. После неправомерного задержания Госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна «Норд» и незаконным удержанием под стражей его экипажа спустя две недели был наложен арест на судно «Trans Services Maritime»», — отметили в МИД.

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В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что кабинет министров Украины принял распоряжение о запрете транзита и перевозки грузов по территории Украины судами под флагом России или судами судовладельцев, зарегистрированных в России, а также любыми другими плавсредствами независимо от государства флага, которые осуществляли судозаходы в морские порты Республики Крым и Севастополя.

«В связи с этими провокационными действиями властей Украины в отношении российских судов и граждан Российской Федерации МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами», — заявили в МИД.

Ранее сообщалось, что правительство Украины одобрило внесение на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о полном прекращении транзита и перевозок по территории страны для российский судов.