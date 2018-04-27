Центробанк сообщил о росте инфляционных рисков со стороны внешних факторов

Банк России отметил рост инфляционных рисков со стороны ряда внешних факторов. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Банк России отмечает рост инфляционных рисков со стороны ряда внешних и внутренних факторов. Во-первых, геополитические факторы и ускоренный рост доходностей на развитых рынках могут приводить к всплескам волатильности на финансовых рынках и оказывать влияние на курсовые и инфляционные ожидания», — заявил регулятор.

Реклама

В ЦБ отметили, что также на данный момент отсутствует определенность в отношении параметров налогово-бюджетных решений для оценки их влияния на динамику инфляции.

Как стало известно, оценка Центробанка рисков, связанных с волатильностью продовольственных и нефтяных цен, динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении, не изменилась.

Ранее сообщалось, что Банк России сохранил ключевую ставку на 7,25% годовых.