Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,8% и составил 2237 пункта.

Индекс РТС просел на 1,2%, до 1140 пункта.

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Цены на нефть снижаются на новостях о росте запасов нефти в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,08%, до $73,8 за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,13% — до $67,61 за баррель.

Как стало известно, за неделю запасы нефти в США выросли на 1,1 млн баррелей. В свою очередь запасы бензина снизились на 2,7 млн баррелей, дистиллятов — на 1,9 млн баррелей.