Мень рассказал о городах-кандидатах на реновацию

Глава Минстроя Михаил Мень заявил, что ведомство разрабатывает законопроект, в рамках которого принципы реновации могут быть применены к городам с высокой инвестиционной привлекательностью застройки. Об этом сообщает RT.

«Мы готовим законодательную инициативу по выработке постоянно действующего механизма по расселению аварийного жилья у нас в стране. Там будут закладываться разные принципы, в том числе сохранение финансирования из федерального и регионального бюджетов. Но для крупных городов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков не исключено частичное использование механизмов реновации, схожих с Москвой», — сказал Мень.

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Он также отметил, что такими городами могут стать Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Краснодар и Ростов-на-Дону.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался за распространение программы реновации на российские регионы.