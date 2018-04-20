Райффайзенбанк восстановил работу после технического сбоя

Райффайзенбанк полностью восстановил работу после технического сбоя. Об этом сообщается на официальном сайте банковской организации.

«Уважаемые клиенты! Все банковские сервисы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее в работе Райффайзенбанка произошел технический сбой. Также в кредитной организации уточнили, что проблемы не связаны с действиями Роскомнадзора. Как стало известно, некоторые клиенты испытывают проблемы при работе в системе онлайн-банкинга и при пользовании банкоматами.

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Источник добавил, что некоторые клиенты могут испытывать трудности при пользовании банкоматами.

«С некоторых карт есть возможность снимать деньги, некоторые карты еще не восстановили», — заявил сотрудник банка.