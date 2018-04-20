У Райффайзенбанка произошел технический сбой

В работе Райффайзенбанка произошел технический сбой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на колл-центр банка.

Как стало известно, некоторые клиенты испытывают проблемы при работе в системе онлайн-банкинга и при пользовании банкоматами.

«Да, произошел технический сбой», — сказал сотрудник колл-центра.

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Собеседник агентства добавил, что некоторые клиенты могут испытывать трудности при пользовании банкоматами.

«С некоторых карт есть возможность снимать деньги, некоторые карты еще не восстановили,» — заявил сотрудник банка.

В пресс-службе Райффайзенбанка заверили, что в кратчайшие сроки все будет восстановлено.

Ранее пользователи сообщили о перебоях в работе соцсети «ВКонтакте».