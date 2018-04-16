Белый дом рассматривает возможность введения новых санкций в ближайшее время

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США рассматривают возможность введения новых санкций против России в ближайшее время, передает Reuters.

«Мы рассматриваем возможность введения дополнительных санкций против России, решение может быть принято в ближайшем будущем», — отметила Сандерс.

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Она не назвала причину подготовки нового пакета санкций, однако ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что возможность их введения связана с ситуацией в Сирии.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал заявление США о новых антироссийских санкциях.