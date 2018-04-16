ЦБ: инфляция в России составила 2,4% в марте

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что годовая инфляция в России в марте текущего года составила 2,4%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что в апреле-мае ЦБ ожидает некоторого ускорения инфляции.

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«Инфляция 2,4% по итогам марта, будет небольшое повышение ее в годовом выражении в апреле-мае, потом некоторое вновь снижение, и будет возвращение к 4% снизу на горизонте ближайших кварталов», — сказал Дмитриев.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева сообщила, что ЦБ может повысить прогноз по инфляции на 2018 год.

В свою очередь Дмитриев отметил, что события последних недель на финансовом рынке не повлияют на среднесрочные прогнозы инфляции в стране Банка России.