ЦБ: ситуация на валютном рынке России стабильная

Заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявил, что ЦБ считает достаточно стабильной ситуацию на российском валютном рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На валютном рынке мы наблюдаем достаточно сбалансированную ситуацию, постоянно были предложения на продажу и на покупку валюты. …Волатильность курса рубля не превысила значения, наблюдавшиеся в прошлые периоды роста волатильности», — сказала Юдаева.

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Она подчеркнула, что в наиболее стрессовые дни — 9 и 10 апреля — показатели ликвидности были ниже обычных для последних месяцев, но они были существенно лучше, чем в прошлые периоды роста волатильности.

Зампред ЦБ также добавила, что рост волатильности на российских рынках не создали рисков для стабильности финансовой системы.

Ранее сообщалось, что фондовый рынок России открылся снижением.