В ОАЭ введут систему tax free

Правительство Объединенных арабских эмиратов намерено ввести систему tax free. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

«Предполагается, что НДС за покупки на определенную сумму будут возвращать только тем туристам, которые будут прибывать в Эмираты из стран, не состоящих в GCC (Gulf Cooperation Council, Совет по сотрудничеству стран Персидского залива). То есть Tax Free в ОАЭ не будет распространяться на туристов из Саудовской Аравии, Омана, Бахрейна, Катара и Кувейта», — заявили в АТОР.

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Уточняется, что на данный момент налоговое ведомство страны завершает процесс тендера по выбору оператора системы tax free.

Ранее сообщалось, что московский аэропорт Домодедово присоединился к системе tax free для иностранных граждан.