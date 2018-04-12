Официальный курс евро снизился на 2,5 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу снизился на 2,53 руб, до 76,75 рубля., курс доллара уменьшился на 2 руб., до 62,06 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 2,24 руб., составив 68,67 руб.

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Цены на нефть продолжают расти после скачка до максимумов с декабря 2014 года на фоне усиления геополитической напряженности.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,17%, до $72,18 за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,37%, до $67,07 за баррель.

Скачок цен произошел на фоне сообщений президента США Дональда Трампа.