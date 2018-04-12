Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи увеличился на 0,95% и составил 2212,94 пункта.

Индекс РТС вырос на 2,41%, до 1109,67 пункта.

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Цены на нефть продолжают расти после скачка до максимумов с декабря 2014 года на фоне усиления геополитической напряженности.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,17%, до $72,18 за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,37%, до $67,07 за баррель.

Скачок цен произошел на фоне сообщений президента США Дональда Трампа.