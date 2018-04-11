Депутаты Госдумы отчитались о своих доходах

В Госдуме подведены итоги декларационной кампании, все депутаты отчитались о своих доходах и имуществе, передает РИА «Новости».

Об этом заявила глава комиссии ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, Наталья Поклонская.

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«Были подведены итоги декларационной кампании. Все депутаты вовремя отчитались, предоставили справки. Однако есть уже некоторые депутаты, подавшие заявления, чтобы устранить неточности в некоторой информации, которая оказалась недостоверной по техническим причинам», — сказала она.

По ее словам, в течение месяца депутаты имеют право исправить неточности, которые были указаны в предоставленных ими справках.

Ранее Поклонская заявила, что депутаты не имеют права жаловаться на размеры своих зарплат.