Медведев рассказал, когда был установлен текущий пенсионный возраст

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что вопрос повышения пенсионного возраста связан со средней продолжительностью жизни в стране. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если говорить о моменте установления пенсионного возраста, то это произошло в 1930-е годы, когда продолжительность жизни в нашей стране была приблизительно на 30 лет меньше, чем сейчас», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что в то время средняя продолжительность жизни составляла 39-41 год.

«Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию выступления Дмитрия Медведева в Госдуме.

Ранее Медведев сообщил, что назрела необходимость принимать конкретные решения в вопросе повышения пенсионного возраста