Медведев высказался о повышении пенсионного возраста
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что назрела необходимость принимать конкретные решения в вопросе повышения пенсионного возраста. Об этом он сказал, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Однако в этой ситуации не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений, сказал глава правительства.
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«Но при этом государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, уже назрели. Их нужно обсуждать и по ним нужно определяться», — сказал Медведев.
Ранее первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста в правительстве пока не обсуждали.