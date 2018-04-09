Fitch повысило Московскую область до инвестиционной категории

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Московской области в национальной и иностранной валютах до инвестиционной категории «BBB-» с «BB+», прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства, которое приводит ПРАЙМ.

Одновременно с этим краткосрочный РДЭ Мособласти в иностранной валюте был повышен до «F3» с '«B». Прогноз по этому рейтингу также стабильный. Рейтинги по старшему необеспеченному долгу региона подняты до «BBB-» с «BB+».

Реклама

Рейтинги повышены в связи с высокими финансовыми показателями региона. Эксперты агентства отмечают широкую налоговую базу, возможность самофинансирования региона, а также разумные показатели долга.

«Финансовые показатели Московской области сильны, что следует из уровня рентабельности по операционной прибыли в 13,3% и почти сбалансированного бюджета на 2015-2017 годы. Регион пользуется развитой и хорошо диверсифицированной налоговой базой, которую поддерживает развитие экономики. Налоги являются основным источником доходов, на них приходится более 90% операционных доходов региона», — говорится в сообщении Fitch.

В пресс-релизе агентства отмечается, что в регион поступили значительные инвестиции, особенно в инфраструктуру и строительство. Капитальные расходы в среднем составляли 15,7% от общих расходов в 2015–2017 годах и, вероятно, будут оставаться на этом уровне в среднесрочной перспективе, добавляют аналитики агентства.