Nord Stream 2 ожидает второе разрешение от Финляндии по «Северному потоку — 2»

Nord Stream 2 AG ожидает получить второе разрешение на строительство «Северного потока — 2» от Финляндии в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в «Газету.Ru».

«В Финляндии компании Nord Stream 2 необходимо получить два разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» в финской исключительной экономической зоне. Второе разрешение в соответствии с законом о воде ожидается в ближайшие недели», — заявили в Nord Stream 2.

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В компании также отметили важность первого разрешения.

«Мы очень рады получить это разрешение как результат нашей всесторонней и кропотливой работы в ходе комплексного процесса получения разрешений. Это еще один важный этап для проекта «Северный поток – 2»», — сказал менеджер по получению разрешений в Финляндии Nord Stream 2 AG Торе Гранског.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии дало разрешение проекту строительства газопровода «Северный поток — 2» на использование своей исключительной экономической зоны.