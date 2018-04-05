Ткачев ожидает ежемесячный прирост производства молока в России

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что российские молочники в текущем году ежемесячно будут наращивать объемы производства на 2,5-3%. Об этом сообщает РИА «Новости»

«По расчетам наших экспертов, в текущем году ожидается дальнейший рост объемов производства сырого молока ежемесячно на уровне 2,5-3%, данные первых месяцев работы эти расчеты подтверждают», — сказал Ткачев.

Реклама

Министр отметил, что за первые два месяца надои молока выросли на 3%.

«Те решения, которые были приняты на государственном уровне по поддержке молочного животноводства, оказались эффективными и дают свои результаты», — добавил Ткачев.

Однако, министерство зафиксировало и другую тенденцию: спрос на сырое молоко у отечественных переработчиков падает.

Ранее Ткачев посоветовал Белоруссии искать новые рынки сбыта молока.