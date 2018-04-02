«Газпром» отчитался об увеличении экспорта газа в дальнее зарубежье

«Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье в январе-марте 2018 года на 6,6%, до 54,4 млрд кубометров. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в «Газету.Ru».

«В период с 1 января по 31 марта 2018 года «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 54,4 млрд кубометров газа. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост составил 3,3 млрд кубометров или 6,6%.», — заявили в «Газпроме».

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Также стало известно, что компания увеличила добычу газа в январе-марте 2018 года на 5,4%, до 133,8 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье увеличился в марте почти на 30%.