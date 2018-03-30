Казахстан запретит майнинг криптовалют

Глава Нацбанка Казахстана Данияр Акишев заявил, что регулятор намерен запретить любые виды майнинга криптовалют. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В Казахстане Национальный банк очень консервативно относится к этому вопросу, приветствую только достаточно жесткие ограничения. То есть, мы хотим запретить покупку-продажу криптовалют за национальную валюту, мы хотим запретить деятельность бирж на этом сегменте и любые виды майнинга», — сказал Акишев.

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Он подчеркнул, что криптовалюты несут очень много проблем, главная из которых — это защита прав потребителей этих услуг.

Акишев добавил, что еще одна проблема заключается в том, что криптовалюты используют для совершения незаконных действий.