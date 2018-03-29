«Ростех» подал кассацию на отказ во встречном иске к Siemens

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал кассационную жалобу ООО «ВО «Технопромэкспорт» (ООО ТПЭ), входящего в «Ростех», на отказ во встречном иске к Siemens по поставкам турбин в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Ранее сообщалось, что девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы компании «Сименс технологии газовых турбин» на решение Арбитражного суда Москвы об отказе в обеспечительных мерах по иску компании к структурам госкорпорации «Ростех» по делу о поставке газовых турбин в Крым.

В начале января арбитражный суд Москвы отклонил иск российской «дочки» Siemens к структурам «Ростеха» — ООО «ВО «Технопромэкспорт» (ООО ТПЭ) и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (ОАО ТПЭ) — об истребовании у ответчиков турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций.