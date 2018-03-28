СМИ: ЦБ намерен разделить расходы на санацию банков с экс-владельцами

Банк России намерен разделить расходы на санацию банков и страховщиков с их бывшими собственниками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на печатные СМИ.

По словам зампреда Центробанка Василия Поздышева, величина убытков будет определяться исходя из того, что регулятор мог бы не выдавать деньги на санацию бесплатно или по льготной ставке, а разместить их по ключевой ставке, действовавшей на момент передачи средств на санацию в фонды консолидации банковского или страхового сектора.

Реклама

Уточняется, что ущерб будет оцениваться как при вливании средств в капитал банка, так и при выдаче средств на возвратной основе по ставке ниже рыночной.

Поздышев отметил, что данные нововведения позволят эффективнее взыскивать убытки через суд.

Ранее сообщалось, что АСВ выделило на санацию банков 1,8 трлн руб.