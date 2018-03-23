Центробанк ожидает исторический минимум годовой инфляции

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что регулятор прогнозирует исторический минимум годовой инфляции во втором квартале 2018 года.

«Мы ожидаем, что во втором квартале инфляция опустится до исторического минимума. И дальше продолжит находиться вблизи этого уровня. На конец года инфляция может составить 3-4%», — сказала Набиуллина.

Ранее сообщалось, что Центробанк видит потенциал для дальнейшего снижения ставки.