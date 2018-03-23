Китай призывал США к урегулированию разногласий по пошлинам

Министерство коммерции Китая призывает США как можно скорее принять во внимание озабоченность Пекина и урегулировать имеющиеся разногласия по новым пошлинам на сталь и алюминий. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Китай настойчиво призывает США как можно скорее устранить озабоченности Пекина (относительно ущерба от введения новых пошлин США), посредством диалога и переговоров урегулировать имеющиеся разногласия, а также избегать нанесения ущерба сотрудничеству Китая и США в целом», — заявили в ведомстве.

Реклама

В министерстве также добавили, что «Китай и США являются двумя крупнейшими мировыми экономиками, и сотрудничество остается единственным верным выбором для двух стран».

Ранее сообщалось, что Китай планирует ввести пошлины на товары из США.