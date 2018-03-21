Топилин: более 15 тысяч семей получат пособие при рождении первого ребенка

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что более 15 тыс. семьям назначено пособие при рождении первого ребенка. Об этом говорится в сообщении Минтруда, поступившем в «Газету.Ru».

Уточняется, что с 1 января этого года в России начали действовать новые демографические меры, одна из которых предусматривает предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Реклама

«По информации региональных органов власти, на 16 марта 2018 года за назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка обратилось 20,7 тыс. семей. Пособие назначено 15,4 тыс. семей», — сказал Топилин.

В числе регионов-лидеров по числу обратившихся семей: Краснодарский край, Ростовская, Московская и Челябинская области.