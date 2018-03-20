Amazon впервые обогнала Alphabet по капитализации

Компания Amazon впервые обогнала Alphabet (материнскую компанию Google) по капитализации и стала второй самой дорогой компанией в мире после Apple. Об этом пишет Bloomberg.

К закрытию торгов акции Amazon набрали 2,7%, что подняло общую капитализацию компании до $768 млрд. Alphabet на тот момент стоила $762,6 млрд.

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Агентство указывает, что такая ситуация сигнализирует о растущем оптимизме инвесторов по отношению к Amazon, которая в последнее время начала осваивать новые для себя рынки, например медицинское страхование.

Ранее основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes.