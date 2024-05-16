Россиянин запер в квартире медиков, которые отказались госпитализировать его мать

Жителя Пермского края проверяют на совершение противоправных действий в отношении медицинских работников, которые прибыли на вызов в его квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел 8 мая в селе Юг Пермского района. По данным ведомства, бригада скорой прибыла по заявке к матери агрессора. Осмотрев женщину, фельдшер не нашел оснований для ее госпитализации. Это не понравилось сыну пациентки, и он запер медиков в квартире и удерживал там.

Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

До этого в Калининграде водитель скорой стал инвалидом после нападения агрессивного мужчины на бригаду медиков. Пациент, к которому приехала на вызов скорая, внезапно набросился на водителя авто экстренной службы и сильно избил его. У пострадавшего обездвижена рука, ему требуется операция, которую врачи смогут провести не раньше 2025 года.

Ранее пьяная саратовская пенсионерка заперла фельдшеров в своей квартире и не выпускала.