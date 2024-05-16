В бойца поп-ММА выстрелили четыре раза из-за пристрастия к наркотикам

Боец поп-ММА Залимхан Юсупов получил четыре огнестрельных ранения в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, несколько молодых людей подошли к спортсмену, который находился в состоянии алкогольного опьянения, на улице случился словесный конфликт. Сообщается, что напавшие на бойца обвинили его в употреблении запрещенных наркотических веществ, а также заявили, что он позорит спорт и республику.

После словесной перепалки неизвестные достали огнестрельное оружие и выстрелили в Юсупова четыре раза — пули попали в ногу, руку и бедро. Спортсмен был госпитализирован, ему провели операцию, он продолжает оставаться под контролем врачей.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на супругу бойца пишет, что конфликт произошел в одном из кафе Махачкалы. Юсупов после оскорблений в свой адрес ударил одного из подошедших, после чего получил пулевые ранения.

Также источник отмечает, что стрелявшие в Юсупова сами пришли в полицию с повинной и были задержаны.

29 мая Юсупов должен был провести бой на турнире Hype MMA, а его соперником был назначен Али Хейбати.

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