В России пообещали дать мощный ответ на использование западного оружия против россиян

Любое использование западного оружия против мирных российских городов повлечет ответное применение более мощного оружия для защиты граждан России. Об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, слова которого передает ТАСС.

15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон по-прежнему не дает Украине возможности наносить удары за пределами своей территории и не стимулирует ее к этому.

В этот же день первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал, что Вооруженные силы Украины стали все чаще использовать для ударов по территории России «сложную технику».

Издание Politico писало, что Украина на фоне продвижения российских войск в Харьковской области требует от США разрешение на нанесение ударов по территории России американским оружием.

Ранее стало известно о попытках ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области.