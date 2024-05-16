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Умер российский живописец Сергей Андрияка

Народный художник России Сергей Андрияка умер в возрасте 65 лет

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Нина Зотина/РИА Новости

Российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Академии акварели и изящных искусств художника.

«Сергей Николаевич сегодня умер», — заявили в академии.

Сергей Николаевич Андрияка — советский и российский художник-акварелист и педагог, член Российской академии художеств. Он родился 14 июля 1958 года в Москве, и начал рисовать в шесть лет под руководством отца. Позднее проходил обучение в художественной школе при Московском художественном институте имени В. И. Сурикова, а в 1976 году поступил в него на факультете живописи по специальности «станковая живопись». В 1982 году защитил диплом, темой которого стала историческая картина «На поле Куликовом. Вечная память».

С 1977 года, после смерти отца, Андрияка совмещал учебу с преподавательской деятельностью. С 1979 по 1985 год вел курс живописи в художественной школе при институте им. Сурикова, а с 1985 по 1989 год работал его старшим преподавателем. В 1999 году художник основал Школу акварели Сергея Андрияки, которая действует по сей день. В 2005 году получил звание Народного художника Российской Федерации.

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