Лучшая подруга Бузовой назвала главный недостаток певицы

Модель и блогерша Мария Погребняк заявила в беседе с NEWS.ru, что главным недостатком Ольги Бузовой является чрезмерная доверчивость.

Погребняк рассказала, что Бузова очень близко подпускает к себе людей. Из-за этого, как отметила блогерша, у артистки возникают проблемы.

«Из-за этого есть персонажи, которые способны напрягать из-за этого. И они ей делают больно. Вот, наверное, это самый большой минус Ольги Бузовой», — рассказала модель.

Погребняк назвала Бузову номером один на российской эстраде. Она считает, что успех певицы мотивирует молодежь. Модель напомнила, что артистка всего добилась сама.

Погребняк отметила, что смотрела шоу «Дом-2». Ей особенно нравился состав, где была Бузова, Виктория Боня и Алена Водонаева.

«Такие классные, все эффектные девчонки. И от них чувствовалась эта энергетика. И, кстати, все из них добились успеха. То есть лидерские качества уже транслировались через призму экрана», — поделилась блогерша.

Погребняк напомнила, что Бузова для нее является лучшей подругой, а уже потом актрисой, телеведущей и певицей. Модель и артистка познакомились в 2011 году.

«Первый раз, когда я увидела Олю, я посмотрела на время и думаю: «Когда она уже улетит обратно в Россию?» Первое впечатление было очень обманчивым. Мне показалось, что она очень импульсивная, недалекая», — вспомнила модель.

Погребняк отметила, что на следующий день она сильно изменила отношение к Бузовой. Тогда блогерша поняла, что не хочет «отпускать» артистку.

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