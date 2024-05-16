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Более 600 наемников, воюющих на стороне Киева, стали фигурантами уголовных дел

СК РФ возбудил дела в отношении 658 наемников, воюющих на стороне Украины

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Serhii Nuzhnenko via Reuters

Российский Следком возбудил уголовные дела в отношение 658 наемников, воюющих на стороне Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Уголовное преследование осуществляется в отношении 658 иностранцев из 49 государств. Фигуранты объявлены в розыск, часть из них заочно арестована», — говорится в сообщении.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга говорила, что иностранные наемники обязательно станут целью ВС РФ. Таким образом Захарова прокомментировала заявления эстонских властей об отправке военных на Украину.

15 мая стало известно, что американский наемник Бретт Сэмпсон сбежал из рядов украинской армии и вернулся в США. В 2022 году Сэмпсон вступил в ВСУ в качестве снайпера. Он присоединился к отряду известного наемника из США Троя Оффенбекера.

Ранее в Испании заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине.

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