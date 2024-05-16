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Китаевед указал на особый символ, с которого начались переговоры Путина и Си

Китаевед Вавилов: пионы на переговорном столе Путина и Си символизируют уважение

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Беседа президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина началась с особого символа, который многие не заметили. Пионы, находящиеся внутри переговорного стола, являются не только объектом интерьера, но и носят сакральный смысл. Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов.

По его словам, которые приводит Tsargrad.tv, пион в Китае является «царем цветов» и традиционно ассоциируется с процветанием, благополучием и уважением.

Эксперт отметил, что политическим лидерам пионы преподносятся по особым случаям. Такой подарок символизирует пожелание процветания и успеха, а также подчеркивает важность отношений между государствами.

Встреча Путина и Си Цзиньпина прошла в четверг в Пекине. Переговоры сторон продлились 2,5 часа. По итогам РФ и КНР приняли решение об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

В ходе переговоров делегации России и Китая подписали 10 совместных документов на уровне Минэкономразвития, Миндальвостокразвития, Минприроды, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ассоциации «Деловая Россия», а также информационных агентств. В частности, один из документов содержит концепцию развития острова Большой-Уссурийский, другой — договоренности о создании межграничного резервата «Земля больших кошек».

Также в подписанных соглашениях есть меморандум о проведении экспертного форума БРИКС, договоры о медиасотрудничестве и об обмене информацией.

Ранее Си Цзиньпин высказался о возможном урегулировании кризиса на Украине.

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