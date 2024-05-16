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Пекин заверил Москву в разработке новых планов взаимодействия

Си Цзиньпин заверил Путина в готовности вырабатывать новые планы взаимодействия

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин заверил российского президента Владимира Путина в рамках государственного визита президента России в Китай в готовности разрабатывать новые планы взаимодействия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Благодаря общим усилиям наши отношения устойчиво развиваются по восходящей, постоянно углубляется взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах и на уровне регионов», — отметил глава КНР.

Он добавил, что готов вместе с Путиным держать двусторонние отношения Китая и России «в правильном русле развития и вырабатывать новые планы сотрудничества по всем направлениям».

До этого РИА Новости сообщало, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине завершились. Они продлились почти 2,5 часа.

Путин прибыл в Китай с официальным визитом 16 мая.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда будет партнером России.

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