В ВТБ назвали одну из самых популярных валют у россиян

Объем сбережений россиян в китайской валюте в этом году может вырасти примерно на 25 млрд юаней, а портфель – достичь 90 млрд. В результате уже к концу года юань может занять около 30% всех валютных сбережений населения и стать второй по популярности иностранной валютой в России. Такой прогноз «Газете.Ru» дал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

По итогам 2023 года объем средств россиян в юанях в целом по российской банковской системе вырос почти в 1,5 раза, и сегодня юань занимает уже около четверти в валютных накоплениях россиян.

По данным ВТБ, в этом году средний «чек» одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницы вырос на 2,3 тысячи по сравнению с прошлым годом и достиг 14,5 тысячи единиц в китайской валюте. Размещать средства вкладчики предпочитают на срок от трех месяцев до полугода. На «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности приходится более 65% от открытых вкладов. Чаще всего юань для вложения свободных средств в ВТБ выбирают жители Москвы и области (около 5 тысячи открытых депозитов с начала года), а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (более 1,2 тыс.). В топ-5 регионов по количеству открываемых вкладов также входят Екатеринбург и Свердловская область, Самара, Нижний Новгород.

«Юань постепенно становится все более значимой валютой в структуре нашей внешнеэкономической деятельности. За последние два года доля китайской валюты в экспорте России выросла с 0,4% до 34,5%, в импорте – с 4,3% до 36,4%. На юань приходится более половины операций на биржевом валютном рынке. Клиенты стремятся диверсифицировать свой портфель и хеджировать валютные риски», – отметил Брейтенбихер.

В ВТБ портфель юаневых пассивов уже практически достиг 14 млрд в китайской валюте. К концу года банк планирует увеличить его более чем в полтора раза, а доля юаня в валютных вкладах достигнет 50%.

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