Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, из какого оружия стрелял мужчина у петербургского «Сити Молла»

Shot: у задержанного по делу о стрельбе в Петербурге нашли пистолет Grand Power

close
100%
Depositphotos

У водителя, который устроил стрельбу на парковке ТРЦ «Сити Молл» в Санкт-Петербурге, нашли пистолет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Дома у мужчины нашли травмат Grand Power, который зарегистрирован не на него. Сейчас Кочарян находится в ИВС», — говорится в сообщении канала.

По данным Mash, стрелком на парковке «Сити Молла» оказался бизнесмен Овик Кочарян из Армении.

До этого в сети появилось видео, на котором видно, как в Санкт-Петербурге водитель черного Li Auto стреляет в мужчину на парковке у торгового центра «Сити Молл». Ролик сняла на камеру спутница пострадавшего. В ходе конфликта автомобилист пытался остановить мужчину за рулем черного Li Auto, однако тот не выходил из машины и чуть не наехал на своего оппонента. В какой-то момент водитель внедорожника вышел из салона и открыл стрельбу. Он сделал четыре выстрела в мужчину, пытавшегося заблокировать ему проезд.

Водитель черного внедорожника Lixiang, который несколько раз выстрелил в мужчину у ТЦ «Сити Молл» в Санкт-Петербурге, получил 100 штрафов за нарушения ПДД за последние полгода. Он регулярно нарушал ПДД, в том числе проезжал под запрещающие знаки и превышал скорость. За минувший апрель водитель получил 25 штрафов.

Ранее сообщалось, что Следком повторно возбудит уголовное дело из-за стрельбы на парковке в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами