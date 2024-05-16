Стало известно, из какого оружия стрелял мужчина у петербургского «Сити Молла»

У водителя, который устроил стрельбу на парковке ТРЦ «Сити Молл» в Санкт-Петербурге, нашли пистолет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Дома у мужчины нашли травмат Grand Power, который зарегистрирован не на него. Сейчас Кочарян находится в ИВС», — говорится в сообщении канала.

По данным Mash, стрелком на парковке «Сити Молла» оказался бизнесмен Овик Кочарян из Армении.

До этого в сети появилось видео, на котором видно, как в Санкт-Петербурге водитель черного Li Auto стреляет в мужчину на парковке у торгового центра «Сити Молл». Ролик сняла на камеру спутница пострадавшего. В ходе конфликта автомобилист пытался остановить мужчину за рулем черного Li Auto, однако тот не выходил из машины и чуть не наехал на своего оппонента. В какой-то момент водитель внедорожника вышел из салона и открыл стрельбу. Он сделал четыре выстрела в мужчину, пытавшегося заблокировать ему проезд.

Водитель черного внедорожника Lixiang, который несколько раз выстрелил в мужчину у ТЦ «Сити Молл» в Санкт-Петербурге, получил 100 штрафов за нарушения ПДД за последние полгода. Он регулярно нарушал ПДД, в том числе проезжал под запрещающие знаки и превышал скорость. За минувший апрель водитель получил 25 штрафов.

Ранее сообщалось, что Следком повторно возбудит уголовное дело из-за стрельбы на парковке в Петербурге.