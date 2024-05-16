Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Крыма поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта

Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на железной дороге в Крыму

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проявили профессионализм и бдительность, остановили террористический акт на железной дороге в Крыму. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Благодарю сотрудников ФСБ <...> за надежную защиту нашей республики», — обратился к спецслужбам Аксенов.

Он подчеркнул, что причастные к теракту уже задержаны. Чиновник также отметил, что злоумышленники были завербованы украинскими спецслужбами.

16 мая ФСБ сообщила, что военная разведка Украины собиралась ударить беспилотным летательным аппаратом по системе противовоздушной обороны, защищающей Крымский мост. Ведомство опубликовало видео, на котором один из фигурантов дела о подготовке теракта сказал, что отправлял спецслужбам Украины данные о средствах ПВО, прикрывающих мост.

До этого Минобороны России сообщило, что силы ПВО уничтожили два реактивных снаряда ракетной системы залпового огня «Ольха», одну ракету тактического комплекса «Точка-У» и один дрон над территорией Белгородской области.

Ранее средства ПВО сбили пять ракет ATACMS над Крымом.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами