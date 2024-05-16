Глава Крыма поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проявили профессионализм и бдительность, остановили террористический акт на железной дороге в Крыму. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Благодарю сотрудников ФСБ <...> за надежную защиту нашей республики», — обратился к спецслужбам Аксенов.

Он подчеркнул, что причастные к теракту уже задержаны. Чиновник также отметил, что злоумышленники были завербованы украинскими спецслужбами.

16 мая ФСБ сообщила, что военная разведка Украины собиралась ударить беспилотным летательным аппаратом по системе противовоздушной обороны, защищающей Крымский мост. Ведомство опубликовало видео, на котором один из фигурантов дела о подготовке теракта сказал, что отправлял спецслужбам Украины данные о средствах ПВО, прикрывающих мост.

До этого Минобороны России сообщило, что силы ПВО уничтожили два реактивных снаряда ракетной системы залпового огня «Ольха», одну ракету тактического комплекса «Точка-У» и один дрон над территорией Белгородской области.

Ранее средства ПВО сбили пять ракет ATACMS над Крымом.