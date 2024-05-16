В Совфеде назвали дату переноса отчета Счетной палаты

Отчет Счетной палаты за 2023 год перенесен с 22 мая на 19 июня, заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. Об этом пишет РИА Новости.

Он предположил, что перенос отчета связан с назначением нового председателя ведомства.

По словам Тимченко, документ представит в Совфеде Борис Ковальчук.

Совет Федерации на заседании 14 мая утвердил Бориса Ковальчука на посту главы Счетной палаты.

С 2010 года по март 2024 года Ковальчук занимал пост генерального директора «Интер РАО», позднее он был назначен замруководителя контрольного управления президента РФ.

До этого новый глава Счетной палаты России Ковальчук предложил проверить ценообразование в сфере цифровизации после окончания моратория на проверку IT-компаний. По его словам, цифровизация является важнейшим направлением в деятельности Счетной палаты, однако необходимо разобраться с ценами на продукты и услуги в этой области.

Ранее Госдума утвердила Максута Шадаева министром цифрового развития РФ.