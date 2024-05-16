Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Агрессивное невежество»: Ренат Давлетьяров об Анатолии Белом

Режиссер Ренат Давлетьяров заверил, что не подаст руки Анатолию Белому

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Ренат Давлетьяров в интервью Вячеславу Манучарову резко осудил актера Анатолия Белого (признан в РФ иностранным агентом) за антироссийскую позицию.

«Белый говорит, что российской культуры не существует. Удивительно: им всем, в том числе и стране Украине, присуще агрессивное невежество. Играл в МХТ, снимался в кино… Он присоединился к этой большой артерии — к русской культуре. И в силу отсутствия ума и порядочности стал плеваться сейчас дерьмом, отменять гастроли Ленкома в Израиле», — высказался Давлетьяров.

Режиссер заверил, что не собирается искать компромиссы во взаимодействии с покинувшими Россию артистами. Давлетьяров подчеркнул, что четко очертил свои границы и не собирается общаться с критиками России. Кинематографист не подаст руки Белому, так как не может забыть действия актера и сказанные им слова. При этом режиссер выразил мнение, что Белый и сам больше не захочет возвращаться в Россию.

Анатолий Белый уволился из МХТ имени Антона Чехова и покинул Россию в июле 2022 года. Актер рассказывал, что после переезда в Израиль столкнулся с переменами в творческой карьере. Артист также получил негативную реакцию от некоторых россиян.

Ранее Дима Билан рассказал, как меняет имидж без помощи пластических операций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами