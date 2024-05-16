Михаила Гельфанда уволили из РАН

Михаил Гельфанд уволен из Института проблем передачи информации (ИППИ) им. А.А. Харкевича Российской академии наук (РАН). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В институте он работал заведующим учебно-научным центром «Биоинформатика». По словам Гельфанда, его уволили по статье 288 ТК РФ, которая предусматривает прекращение бессрочного трудового договора с тем, кто работает по совместительству, и трудоустройство сотрудника, для которого это место работы является основным.

Ученый заявил, что новая администрация учреждения «увольняет всех несогласных». Он отметил, что собирается подождать заключения комиссии РАН.

Президент России Владимир Путин 8 мая дал указание удвоить размер выплат для академиков и членов-корреспондентов РАН.

Начиная с 2025 года, зарплата академика увеличится до 200 тысяч рублей, а члена-корреспондента — до 100 тысяч. Эти выплаты будут осуществляться за счет федерального бюджета.

Ответственность за выполнение указания возложена на председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Ему необходимо представить отчет президенту к 1 ноября 2024 года.

Ранее экономисты предложили создать в России орган управления наукой.