Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Михаила Гельфанда уволили из РАН

Ученый Гельфанд рассказал, что его уволили из ИППИ РАН по статье ТК РФ

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Михаил Гельфанд уволен из Института проблем передачи информации (ИППИ) им. А.А. Харкевича Российской академии наук (РАН). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В институте он работал заведующим учебно-научным центром «Биоинформатика». По словам Гельфанда, его уволили по статье 288 ТК РФ, которая предусматривает прекращение бессрочного трудового договора с тем, кто работает по совместительству, и трудоустройство сотрудника, для которого это место работы является основным.

Ученый заявил, что новая администрация учреждения «увольняет всех несогласных». Он отметил, что собирается подождать заключения комиссии РАН.

Президент России Владимир Путин 8 мая дал указание удвоить размер выплат для академиков и членов-корреспондентов РАН.

Начиная с 2025 года, зарплата академика увеличится до 200 тысяч рублей, а члена-корреспондента — до 100 тысяч. Эти выплаты будут осуществляться за счет федерального бюджета.

Ответственность за выполнение указания возложена на председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Ему необходимо представить отчет президенту к 1 ноября 2024 года.

Ранее экономисты предложили создать в России орган управления наукой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами